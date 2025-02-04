石破首相は７日にワシントンで開かれる米国のトランプ大統領との首脳会談で、生成ＡＩ（人工知能）の研究開発協力を表明する方向で調整に入った。開発を加速する中国への対抗を念頭に、日米が民間投資の促進や知見の共有などで連携を深めることを目指す。複数の政府関係者が３日、明らかにした。トランプ氏は１月に「ＡＩ分野での米国の優位性を維持し、強化する」とした大統領令に署名し、中国との開発競争に注力する姿勢を鮮