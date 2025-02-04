米国の老舗ボクシング専門誌「ザ・リング」は２日、世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（大橋）の今年の試合予定について、６月に米ラスベガスのＴ−モバイルアリーナでＷＢＣ世界１位のアラン・ピカソ（メキシコ）と防衛戦を行うと報じた。さらに、その後は対戦相手は未定ながら９月に日本で防衛戦を行った上で、１２月には３０億円の大型契約を結んだサウジアラビア国営「リヤド・シーズン」のデビュー戦として、