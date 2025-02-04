オリックスは３日、新外国人としてエドワード・オリバレス外野手（２８）＝メッツ傘下＝の獲得を正式に発表した。１年契約で、年俸は１億５０００万円（推定）。右翼を中心に外野の全ポジションを守り、超攻撃的な「常熱打線」が誕生する可能性も出てきた。ファンに愛されそうな名前の新助っ人が仲間入りした。１月上旬にリストアップし、メッツ側とも丁寧に交渉を進めてきた末の獲得発表。福良ＧＭは「ミート（力）があって、