NY³ô¼°3Æü¡ÊNY»þ´Ö14:07¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:07¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ44508.35¡Ê-36.31-0.08%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯19450.91¡Ê-176.53-0.90%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª39075¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+475+1.22%¡Ë ²¤½£³ô¼°3Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 8583.56¡Ê-90.40-1.04%¡Ë ÆÈDAX 21428.24¡Ê-303.81-1.40%¡Ë Ê©CAC40 7854.92¡Ê-95.25-1.20%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 4.259¡Ê+0.062¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.533¡Ê-0.006¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.763¡Ê-