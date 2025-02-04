¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï3Æü¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬13Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£³°¸ò¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÇ°×¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤¬µÄÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤ÏÊÆ¹ñ¤¬È¯µë¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¥Ó¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¿Í¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¼êÂ³¤­¤Î´ÊÁÇ²½¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥É¤ÏIT·Ï¤Î¿Íºà¤òÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤¬È¯µë¤¹¤ë¹â¤¤