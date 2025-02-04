5人組男性グループ「Aぇ! Group」がミュージックビデオ（MV）「Colorful Days」をYoutubeで4日、公開する。「ホンノウスイッチ」、小島健（Aぇ! group）が衝撃の登場!!昨年5月にCDデビューを果たし、デビューシングル「《A》BEGINNING」、2nd シングル「Gotta Be」をリリース。2作連続で、オリコン週間シングルランキング1位を獲得し、「第57回オリコン年間ランキング2024」の「アーティスト別セールス部門新人ランキング」でも1位