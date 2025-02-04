ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©¤Ï¡¢µß½õ³èÆ°¤Î´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢4Æü¸á¸å2»þ¤«¤é5»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¿å¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£1·î28Æü¡¢È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢74ºÐ¤ÎÃËÀ­±¿Å¾¼ê¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢°ÍÁ³°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¼þÊÕ¤Î12¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ÎÌó120Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢4Æü¸á¸å2»þ¤«¤é5»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢É÷Ï¤¤äÀöÂõ¤ÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¿å¤ò»È¤¦²È»ö¤äºî¶È¤ÏÊÌ¤Î»þ´Ö