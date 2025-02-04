¡Úfigma ¥¢¥ê¥¹¡Û 2·î4Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§11,800±ß ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öfigma ¥¢¥ê¥¹¡×¤Î½Ð²Ù¤ò2·î4Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï11,800±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Android/iOS/PCÍÑ¥¬¥ó¥¬ー¥ëRPG¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ê¥¹¡×¤òfigma¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï¡ÖÄÌ¾ï´é¡×¡¦¡ÖÌÜÊÄ¤¸¾Ð´é¡×¡¦¡Ö¶Ã¤­´é¡×¡¢¥ª