ブライトンが2日、2．ブンデスリーガ（ドイツ2部）のニュルンベルクからU−19ギリシャ代表FWステファノス・ツィマスを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2030年6月までの5年半契約とのこと。移籍金は非公表であるが、イギリスメディア『スカイスポーツ』は、2080万ポンド（約40億1000万円）程だと報じている。先月6日に19歳になったばかりのツィマスは、ギリシャの“名門”PAOKの下部組織出身。2023年2月に17歳でトッ