¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂÇÜÇÉ¤Î¸µ²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤¬¡¢¾·Ã×¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê3Æü¡Ë¡¢¹ñ²ñ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î»²¹Í¿Í¾·Ã×¤Ïº£·î10Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µ²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤Î²óÅú¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤¬²þ¤á¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£