【ブリュッセル共同】石油輸出国機構（OPEC）加盟国とロシアなど非加盟の産油国を加えた「OPECプラス」は3日、各国の原油生産状況を点検する監視委員会をオンラインで開き、現行の減産計画を維持する方針を確認した。サウジアラビアなどの有志8カ国は4月から自主減産を段階的に縮小し、供給を拡大していく見通しだ。OPECプラスは、原油相場を支えるために減産を続けている。トランプ米大統領は1月下旬、OPECに「原油価格を下げ