¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡ÖÂè£±£³²ó³ÚÅ·¶ä¹ÔÇÕ¡×¤¬£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¾¾»³¾­¸ã¡Ê£³£°¡á¼¢²ì¡Ë¤¬Á°Àá£Ö¤Î£´£°¹æµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£µÈÅÄ¸÷¤¬¥ì¡¼¥¹Â­Ãæ¿´¤Ë»Å¾å¤²¡¢£¶¹æÄú¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ç¤Ï£´¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¡£¥¤¥ó¼Äºê¸µ»Ö¤¬£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¶¯µ¤¤Ë°®¤Ã¤¿À¾Â¼ÂóÌé¤Ë±þÀï¤¹¤ëÅ¸³«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÍ¤¯ºÇÆâº¹¤·¤Ç¡¢ÇòÀ±¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¾¾»³¤âÆÃ·±¤Ç¤Ï¡ÖÂ­Ê»¤»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç½ÐÂ­¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹Ô¤­Â­¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Þ