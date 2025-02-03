¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡ÛÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡ÊOPEC¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ê¤ÉÈó²ÃÌÁ¤Î»ºÌý¹ñ¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖOPEC¥×¥é¥¹¡×¤Ï3Æü¡¢³Æ¹ñ¤Î¸¶ÌýÀ¸»º¾õ¶·¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤·¡¢¸½¹Ô¤Î¸º»º·×²è¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£