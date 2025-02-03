仲野太賀が主演を務める2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に小栗旬が織田信長役、松下洸平が徳川家康役で出演することが決定した。 参考：小栗旬、『豊臣兄弟！』で織田信長役に大河ドラマは「刺激的な体験をくれる場」 本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。信長、家康とともに戦国三英傑として知られる秀長の兄・豊臣秀吉は池松壮亮が演じることがすでに発表されている。 小栗は『信長協奏