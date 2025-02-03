ボローニャは3日、ミランから元イタリア代表DFダビデ・カラブリア(28)のレンタル移籍加入を発表した。契約期間は2025年６月までとなる。なお、ミランとの現行契約も2025年６月までとなっている。カラブリアは10歳からミランの下部組織に在籍し、2015年５月にセリエAデビュー。2017-18シーズン途中から指揮を執ったジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の下で右サイドバックの定位置を掴み、以降は主力としてチームを支えた。2021-22シー
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 鶴瓶「トバッチリ!」マネ制止も
- 2. フジの裏で...有吉が意味深発言
- 3. 元フジアナ 上納文化を徹底暴露
- 4. 佳子さま 公務ドタキャンの波紋
- 5. 長谷川豊氏 笠井の発言に反論
- 6. 任天堂 スーパーマリオ訴え敗訴
- 7. 大雪の恐れ 気象庁&国交省が会見
- 8. 「港会」六本木で夜な夜な上納か
- 9. 斉藤慎二 夫婦仲に「異変」か
- 10. 15年不明の猫 飼主と再会し死ぬ
- 1. 任天堂 スーパーマリオ訴え敗訴
- 2. 15年不明の猫 飼主と再会し死ぬ
- 3. 日本でインフル 台湾女優急逝か
- 4. 日本に欺かれた 韓国で批判の声
- 5. DeepSeek vs ChatGPT 衝撃の結果
- 6. 小惑星 地球に衝突の可能性1.2％
- 7. 1400人が性被害か マスク氏指摘
- 8. ビル・ゲイツ氏 人生最大の失敗
- 9. 宇宙人 地球とコンタクト可能性
- 10. イカゲーム2出演 韓国女優が死去
- 1. スマホに代わるデバイス 開発へ
- 2. 成功率91% 最も効果的なクマ除け
- 3. 【最終日】Amazon スマイルSALEでみんなが買った商品 TOP15
- 4. トイレでスマホやゲーム10分まで
- 5. Amazonでタオルが最大42%OFFに
- 6. Amazonでコールマンが最大61%OFF
- 7. Amazonでadidasシューズが58%OFF
- 8. おばさんLINEと感じる「絵文字」
- 9. Amazonで医薬品やサプリが52%OFF
- 10. 相手より早く通知確認するゲーム
- 11. YouTubeに3時間飛ばせない広告か
- 12. なんでも楽器にポケットシンセ
- 13. iPhoneSE4はノッチあり? 2つの噂
- 14. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 15. au向け京セラ製フィーチャーフォン「かんたんケータイ KYF38」を写真で紹介！卓上ホルダーにハンズフリー用スピーカーを内蔵し使いやすさと便利さがさらに向上【レポート】
- 16. ソニーが5Gスマホ「Xperia 1 V」と「Xperia 5 IV」のメーカー版「XQ-DQ44」と「XQ-CQ44」を最大1万5400円値下げ！8万4700円からに
- 17. ASUS NEXT GENERATION CUSTOM PCを見てきた！ 日本で最つよ(?)なFF VII REBIRTH環境も用意
- 18. 1本のボルトから精巧なミニナイフを作り出すムービーが公開中
- 19. 加熱式たばこ「IQOS（アイコス）」のヒートスティックが利用できる互換デバイス「jouz（ジョウズ）」を試す！7月20日発売で、先行予約割引販売中【レビュー】
- 20. D-Linkルータに重大な脆弱性、アップデートを
- 1. 鶴瓶「トバッチリ!」マネ制止も
- 2. フジの裏で...有吉が意味深発言
- 3. 元フジアナ 上納文化を徹底暴露
- 4. 長谷川豊氏 笠井の発言に反論
- 5. 「港会」六本木で夜な夜な上納か
- 6. 斉藤慎二 夫婦仲に「異変」か
- 7. 中居氏被害者 フジ会見に違和感
- 8. 森永卓郎氏の「一番困った遺言」
- 9. 明菜 30年前に家族と断絶の訳
- 10. TKO木下を告発「本音言います」