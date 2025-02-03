ボローニャは3日、ミランから元イタリア代表DFダビデ・カラブリア(28)のレンタル移籍加入を発表した。契約期間は2025年６月までとなる。なお、ミランとの現行契約も2025年６月までとなっている。カラブリアは10歳からミランの下部組織に在籍し、2015年５月にセリエAデビュー。2017-18シーズン途中から指揮を執ったジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の下で右サイドバックの定位置を掴み、以降は主力としてチームを支えた。2021-22シー