ソフトバンクの春季キャンプをグラビアアイドルや元宝塚歌劇団女優が訪問。人気選手らとの集合ショットを公開した。左から和海しょう、泉まいら、下村明香(下村のX@s_sayaka1105より)「しいちゃんとまいさんとホークス宮崎キャンプ」と題し、Xに写真投稿したのはグラドルの下村明香(福岡県生まれ)。柳田悠岐や近藤健介ら主力メンバーがプリントされたボードの前で、元宝塚歌劇団の和海しょう(福岡市出身)、泉まいら(大分県臼杵