福岡県警糸島署は3日、糸島市加布里1丁目4番付近のコンビニエンスストア内で同日午後7時過ぎごろ、刃物を使用した強盗事件が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は30代くらいの男で身長170〜180程度。黒っぽい上下の服を着用し水色っぽい帽子をかぶり、黒色のリュックサック所持。徒歩で現在も逃走している。目撃情報などがあれば情報提供を求めている。