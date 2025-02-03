ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、2月3日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。「少数与党、国会の行方」をテーマに語った。 鈴木純子（文化放送アナウンサー）「通常国会がスタートしました。これまでの石破茂総理を見ていかがでしょうか？」 二木啓孝「年末に評論