2月3日放送の「L is B presents現場DX研究所」（文化放送 毎週月曜日20：00～20：30）は、株式会社砂子組代表取締役専務の砂子晋太郎氏、土木部土木課次長兼企画部ICT施工推進室の八戸政人氏、土木部土木課技術員兼ICT施工推進室の高畠優花氏をゲストに迎え、ICT導入の取り組みや今後のビジョンなどについて詳しくお話いただいた。 松井佐祐里アナ（パーソナリティ）「まずは企業プロフィールをご紹介致しま