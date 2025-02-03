お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）2月3日の放送は、このたび尾崎行雄記念財団の『咢堂ブックオザイヤー2024』メディア部門大賞を受賞した、『シン・防災論―「政治の人災」を繰り返さないための完全マニュアル』の著者であるジャーナリストの鈴木哲夫氏を招き、防災につ