ピボット分析東京時間（23:06現在） ドル円 現値154.64高値155.89安値154.30 157.18ハイブレイク 156.53抵抗2 155.59抵抗1 154.94ピボット 154.00支持1 153.35支持2 152.41ローブレイク ユーロ円 現値158.58高値159.98安値158.00 161.69ハイブレイク 160.83抵抗2 159.71抵抗1 158.85ピボット 157.73支持1 156.87支持2 155.75ローブレイク