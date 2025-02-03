各国の長期金利（NY時間09:07）（日本時間23:07）（%） 米2年債 4.237（+0.039） 米10年債4.506（-0.032） 米30年債4.737（-0.050） ドイツ2.392（-0.068） 英国4.481（-0.057） カナダ2.899（-0.166） 豪州4.379（-0.050） 日本1.244（+0.005） ※米債以外は10年物