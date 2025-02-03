１日、重慶の夜空を彩るドローンショー。（重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶2月3日】中国重慶市で長江と嘉陵江が合流する朝天門で春節（旧正月）期間中、数回のドローンショーが開かれ、多くの人が視覚の饗宴を楽しんだ。１日、重慶の夜空を彩るドローンショー。（重慶＝新華社記者／王全超）１日、重慶市の南浜路周辺で、ドローンショーを楽しむ人たち。 （重慶＝新華社記者／王全超）１日、重慶の夜空を彩るド