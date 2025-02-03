ロシアの首都モスクワの高層マンションで3日、爆発があり、ウクライナ侵攻に参加する部隊を創設した親ロシア派の幹部を含む2人が死亡しました。モスクワ北西部の高層マンションの玄関ロビーで3日朝、爆発があり、ロシア国営のタス通信は親ロシア派幹部のアルメン・サルキシャン氏とサルキシャン氏のボディーガードの2人が死亡し、3人が負傷したと報じました。タス通信は、宅配業者などを装って爆発物が持ち込まれた可能性があると