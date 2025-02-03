３日夕方、岐阜県山県市の交差点で、自転車に乗っていた14歳の男子中学生が軽乗用車と出合い頭に衝突しました。男子中学生は意識不明の重体です。 【写真を見る】自転車に乗っていた１４歳の男子中学生が意識不明の重体交差点で軽乗用車と出合い頭に衝突 事故があったのは山県市伊佐美にある信号のない交差点で、３日午後4時15分ごろ自転車に乗っていた14歳の男子中学生が76歳の女性が運転する軽乗用車と出合い頭に衝突し