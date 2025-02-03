幅広い車種に対応する全42サイズを展開！ミシュランは2025年1月31日、プレミアムコンフォートタイヤの新製品「MICHELIN PRIMACY 5（ミシュラン プライマシー ファイブ）」を同年3月1日より順次発売すると発表しました。サイズは16インチから20インチまでの全42サイズで、価格はオープンです。ウエット性能にメリットのある「LONG LASTING SCULPTURE」というトレッドパターンなどが盛り込まれた「MICHELIN PRIMACY 5」【画像】