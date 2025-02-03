【ロンドン＝中西梓】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は３日、原油の減産状況を点検する共同閣僚監視委員会をオンラインで開き、現状の生産方針を維持することを確認した。ＯＰＥＣとサウジアラビアに対しては、米国のトランプ大統領が原油価格の引き下げを要請する考えを示しているが、委員会終了後に発表した声明では、トランプ氏の要請には触れなかった。ＯＰＥＣプ