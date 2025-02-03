ニッポン放送では3日からの1週間、各番組で特別企画や豪華ゲストを迎えるスペシャルウィークを開催。深夜の代表番組『オールナイトニッポン』ブランドでも、趣向を凝らした企画が行われる。【画像】今回も多彩なパーソナリティーが担当『キタニタツヤのオールナイトニッポンX（クロス）』では、キタニタツヤが主題歌を担当する映画『ゆきてかへらぬ』に出演する木戸大聖が登場。主題歌「ユーモア」もフル尺初解禁となる（オー