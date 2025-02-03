timeleszが3日、ニッポン放送「timeleszのオールナイトニッポンPremium」（後5・35）に生出演し、オーディション合格者の加入を前にファンへの呼びかけを行った。昨年4月1日にSexyZoneから改名し、現在、新メンバー募集オーディション「timeleszproject」（通称タイプロ）を進行中。2日後に迫る最終審査を経て、8人の候補生の中から新メンバーが選ばれる。この日が3人体制では最初で最後のオールナイトニッポン出演となっ