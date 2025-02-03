¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼(¡õbe)¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼¥Ø¥¢(¡õbe hair)¤Î2025Ç¯½Õ¤Î¿·ºî¡Ö¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼ ¥«¥é¡¼¥·¥ã¥ó¥×¡¼ C.Pink¡×¡Ö¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼ ¥«¥é¡¼¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È C.Pink¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯2·î4Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼¥Ø¥¢¡¢ÃÈ¿§¥«¥é¡¼ÍÑ¥Ø¥¢¥±¥¢¤¬¿·ÅÐ¾ì¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼¥Ø¥¢¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤ä¥Ï¥¤¥È¡¼¥óÈ±¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤°¤¹¤ß¤òËÉ¤°¡ÖV.Blue¡×¤ËÂ³¤­¡¢ÃÈ¿§¥«¥é¡¼¤ÎÈ±¿§¤òÈþ¤·¤¯¥­¡¼¥×¤¹¤ë¿·ºî¡ÖC.Pink¡×¤òÄó°Æ¡£¥Ô¥ó¥¯¤äÀÖ¡¢¥ª