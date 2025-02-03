ÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¤ÎÍ¢½Ð¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¥¸¥§¥È¥í¤ÈÂçÆüËÜ¿å»º²ñ¤Ê¤É¤¬¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Î¾¦ÃÌµ¡²ñ¤Ê¤É¤òÁý¤ä¤·¡¢Í¢½ÐÀè¤äÉÊÌÜ¤Î³ÈÂç¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¤ÎÍ¢½Ð¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ALPS½èÍý¿å¤Î³¤ÍÎÊü½Ð¤ËÈ¼¤¤Ãæ¹ñ¤¬Í¢Æþµ¬À©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤ä¿å»º»ñ¸»¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¿å»º»ö¶È¼Ô¤È³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤¢¤ëËÇ°×¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£19Æü¤Ë¤Ï¿å»ºÊª¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÂçÆüËÜ¿å»º²ñ¤¬