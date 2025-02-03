2·î2Æü¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡ÊEXILE/»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇú¥¤¥±¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª¶âÈ±¥Ø¥¢¤Î¤â¤°¤â¤°SHOT¤ò¸ø³«´äÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¸½ºß½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂè4ÏÃÊüÁ÷¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢Ã»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¶âÈ±¥Ø¥¢¤Ç¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ä¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¸µµ¤½Ð¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÈà»á´¶¡×¡Ö¶âÈ±¤«¤Ã¤³¤è¤¹