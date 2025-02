TK from 凛として時雨のライブツアー「TK from 凛として時雨 Whose Blue Tour 2025」が、2025年5月より開催される。TK from 凛として時雨、新アルバムを引っ提げて全国ツアー開催凛として時雨のボーカリスト兼ギタリストとしてバンドを率いる“TK”こと北嶋徹のソロプロジェクト、TK from 凛として時雨。5月よりスタートする「TK from 凛として時雨 Whose Blue Tour 2025」は、2025年4月16日(水)にリリースされる新作アルバム『Who