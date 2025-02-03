2·î3ÆüÃÏÊý¶¥ÇÏÁ´¹ñ¶¨²ñ¤Ï¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ç³èÌö¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ä±¹¼Ë´Ø·¸¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖNAR¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤òÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¡£°¦ÃÎ¶¥ÇÏ½êÂ°¤ÎµÜ²¼Æ·µ³¼ê¤¬¡¢Í¥½¨½÷À­µ³¼ê¾Þ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¤·¤¿¡£²«¼úË«¾Ï¼õ¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢116¾¡¤È¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÌ¾¸Å²°¤±¤¤¤Ð¡ÛµÜ²¼Æ·µ³¼ê¤¬ÃÏÊýÄÌ»»1300¾¡¤òÃ£À®ºòÇ¯½Õ¤Ë¤Ï²«¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾ÞµÜ²¼Æ·µ³¼ê¥³¥á¥ó¥È¡¼¡¼Í¥½¨½÷À­µ³¼ê¾Þ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Î¼õ¾ÞËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ