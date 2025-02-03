µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å9»þ17Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¤òÃÕÆâ»Ô¡¢±îÊ§Â¼¡¢ÎéÊ¸Ä®¡¢Íø¿¬Ä®¡¢Íø¿¬ÉÙ»ÎÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚË½É÷Àã·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¡¢±îÊ§Â¼¡¢ÎéÊ¸Ä®¡¢Íø¿¬Ä®¡¢Íø¿¬ÉÙ»ÎÄ®¤ËÈ¯É½½¡Ã«ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢4ÆüÌÀ¤±Êý¤«¤é4ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤ÇË½É÷Àã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£ÃÕÆâ»Ô¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û4ÆüÌÀ¤±Êý¤«¤é4ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²üÉ÷¸þÅì¡¦Î¦¾åºÇÂçÉ÷Â®20m/s¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó