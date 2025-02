Out of KidZania in つるが実行委員会と福井県敦賀市は、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP監修のもと、主に敦賀市の小・中学生を対象に「Out of KidZania in つるが 2024」を、3月8日(土)・9日(日)に開催する。これに伴い、2月2日(日)から専用サイトにて、敦賀市在住の小学1年生〜中学3年生の参加受付を開始。敦賀市外の福井県内に在住の小学1年〜中学3年は、2月21日(金)以降、WEB申し込みが