¥í¥¤¥º¥³¥ó¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á3³¬¤Ë¤¢¤ë¥í¥¤¥º ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ïー¥ë¥É¤Î¥Ùー¥«¥êー¸ÂÄê¤Ç¡¢2025Ç¯2·î1Æü¤è¤ê¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥óÍÒ¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»ÒŽ¢¥í¥¤¥º ¥ô¥£¥¸¥¿¥ó¥Ç¥£ー¥ÌŽ£3¼ïÎà¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ÇÉ÷Ì£¤òË­¤«¤Ë¾Æ¤­¾å¤²¡¢¾®¤Ö¤ê¤Ê·Á¤ÇÉ½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤¤¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾Æ¤­²Û»Ò¤Ç¤¹¡£ ¥Õ¥é¥ó¥¹Ž¥¥í¥ìー¥Ì¤Î¶¿ÅÚ²Û»ÒŽ¢¥ô¥£