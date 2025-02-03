ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô¤Ï3Æü¡¢»ÔÆâ¤Î¸ø±à¤Î¿åÆ»¿å¤«¤é¹ñ¤Î»ÃÄêÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëÍ­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÄ¾¤Á¤Ë·ò¹¯Èï³²¤òµÚ¤Ü¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢°ûÍÑ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£»Ô¤Ï½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Ê¿Í¸þ¤±¤ËÎ×»þµë¿å½ê¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ô¿å´ï¤Î¹ØÆþÊä½õ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£