¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡Ê30¡Ë¤¬3Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤êËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤Ï¡Ö¶Ë´¨¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¼êºî¤ê¡Ë¡Ê¤¹¤´¤¤¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤ê¤Î¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤òÉÕ¤±¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃÈ¤«¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃÈ¤«¤½¤¦¤À¤·»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£