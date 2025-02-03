ºÇÂ®155¥­¥í¤ÎÂ®µå¤ò¼´¤Ë¡¢ºòµ¨56»î¹ç¤Ç30¥Û¡¼¥ë¥É¤òµó¤²¤¿ºå¿À¤Î±¦ÏÓ¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤Ï¡ÖÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©ÅÄ¹âÀì»þÂå¤Îºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¡£¹âÀì»þÂå¤ÏÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡£²¸»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤È¡¢¼å²»¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ´¶È¸¦µæ¤Ç¤â¼êÈ´¤­¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½©ÅÄ¹âÀì¤«¤éÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¹âÃÎ¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿27ºÐ¡£ÆþÃÄÆ±´ü¤Ë¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ¡Ê¥É¥é¥Õ