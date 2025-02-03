県道が陥没しトラックが転落した事故現場。右下から中央に向けて整備したスロープに加え、新たに左の道路付近から穴に向け2本目のスロープの整備を始める＝3日午後1時3分、埼玉県八潮市（共同通信社ヘリから）埼玉県八潮市で県道が陥没しトラックが転落した事故で、県は3日、2本目となる新たなスロープの整備を開始したと明らかにした。穴の中に流入した水が、最初に完成したスロープの一部に流れ込み、運転手とみられる男性（74