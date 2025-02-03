ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing¡ªSports¡õNews¡×¡ÊÅÚÍË¡õÆüÍË¸å11¡¦55¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½¬ÆÀ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸Í¶¿¤Î¼ç¤Êµå¼ï¤ÏºÇÂ®154¥­¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡£¤³¤Î3µå¼ï¤Çºòµ¨¤ÏºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·µå¼ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÄ©ÀïÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´Ý¤µ¤ó·ÐÍ³¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡×¤ÈÌî¼ê¤Î´Ý¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎµµÍüÏÂÌé