Æü¸þºä46¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤Èº´¡¹ÌÚÈþÎè¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡õ¿åÃå¥«¥Ã¥ÈÆü¸þºä46¤Ï4·î5Æü¡¢6Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡Ö6²óÌÜ¤Î¤Ò¤ÊÃÂº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£2¿Í¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤¦