¡Ömezzo piano junior¡Ê¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¡×¡¢¡Öpom ponette junior¡Ê¥Ý¥ó¥Ý¥Í¥Ã¥È ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¡×¡¢¡ÖANGEL BLUE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡×¡¢¡ÖDAISY LOVERS¡Ê¥Ç¥¤¥¸¡¼¥é¥ô¥¡¡¼¥º¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ê¥ë¥ß¥ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡£»×¤ï¤º¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢À¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÇÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥³