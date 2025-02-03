ÇÈ¤¬¤Ê¤¯¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤±¤µ¤Î¿ÛË¬¸Ð¡£È¬Ñû¿À¼Ò µÜºäÀ¶µÜ»Ê¡Ö½ÕÎ©¤Á¤Æ¡¢¤·¤Ö¤­É¹¤Ë¤¦¤â¤ì¤¿¤ë¾¿¤Îé² ÀÖ¤é¤ß¤Æ¤ª¤ê¡×¡ÖÁ´ÌÌ·ëÉ¹¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½Õ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸Ð´ß¤ÎÌÚ¡¹¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÖ¤¤¤Ä¤Ü¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â½Õ¤ÎÃû¤·¤ò´¶¤¸¤ë¡×¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¦È¬Ñû¿À¼Ò¤ÎµÜºäÀ¶µÜ»Ê¤Ï¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬½Ð¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¿À¼Ò¤ÎÁíÂå¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¹Ô¤¦´Ñ»¡¤ò£³Æü¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿ÛË¬¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï0.5ÅÙ¤Ç3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¡£´Ñ