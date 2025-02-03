¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWEST.¡×¤Î½Å²¬Âçµ£¡Ê32¡Ë¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¡ÊÄÍËÜÏ¢Ê¿´ÆÆÄ¡¢3·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Î¤ªÈäÏªÌÜ»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë2003Ç¯¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤ÀÉ×ÉØ¤Î¼ÂÏÃ¤ò±Ç²è²½¡£ÆÉ¤ß½ñ¤­¤Ç¤­¤Ê¤¤É×¤È¹¬¤»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤¬Êâ¤ó¤À¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£½Å²¬¤Ï¼ç±é¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦À¾ÈªÊÝ¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤òÌ³¤á