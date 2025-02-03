ÃËÀ­ÍÑ¥È¥¤¥ì¤ÇÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¿â¿å½ð¤Ï3Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê26¡Ë¤ò·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀ­Åª»ÑÂÖ»£±ÆÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¥È¥¤¥ìÆâ¤Ç¤ÎÃËÀ­¤Î¹Ô°Ù¤ò»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯12·î10Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢¿À¸Í»Ô¿â¿å¶èÅìÉñ»ÒÄ®¤Ë¤¢¤ë¹âÂ®¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤ÎÃËÀ­ÍÑ¥È¥¤¥ì¤ØÅð»£ÌÜÅª¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢¸Ä¼¼Æâ¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê36¡Ë¤Î»Ñ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó