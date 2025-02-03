2024Ç¯11·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥« ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂç¿Þ´Õ¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤¬Áýºþ½ÐÍè¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÉÊÀÚ¤ìÂ³½Ð¤Î¡Ø¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥« ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂç¿Þ´Õ¡Ù¤ÎÃæ¿È¤Ï¡© ËÜ½ñ¤Ï¡¢É´²Ê»öÅµ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥«¤¬»ùÆ¸¸þ¤±¤ËÊÔ¤ó¤ÀºÇ¿·¿Þ´Õ¡£¡Ø¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥« ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂç¿Þ´Õ¡Ù¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯*¡×¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¼êË¡¤Î¿Þ´Õ¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ä¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬ÆüËÜ