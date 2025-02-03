»³·Á¸©Åìº¬»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÀè½µ¶âÍËÆü¡ÊÀè·î£³£±Æü¡Ë¤Ë¡¢Î©»Ö¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»Ö¤ò¿·¤¿¤ËÂç¿Í¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡ªÃæ³Ø¹»2Ç¯À¸¤¬ "¸µÉþ" ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À "Î©»Ö¼°"ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é´¶Æ°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡ª¡Ê»³·Á¡¦Åìº¬»Ô¡Ë £²Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î·è°Õ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÎ©»Ö¼°¡×¤Ï¡¢¿ô¤¨Ç¯¤Ç£±£µºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎ×¤àÆüËÜ¸ÅÍè¤Îµ·¼°¡Ö¸µÉþ¡Ê¤²¤ó¤×¤¯¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¹Ô»ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·è°Õ¤äÌÜÉ¸¤Ê¤É¤òÈ¯