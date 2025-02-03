º£Ç¯30²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÄ¹ºê¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï³«Ëë¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î½µËö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ±«¤¬¹ß¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤ä¼þÊÕ¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Ä¹ºê¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢1Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ "¹ÄÄë¥Ñ¥ìー¥É" ¤¬±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ»ß¤Ë¡£ ¡Ê´Ñ¸÷µÒ¡Ë ¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¤§(¹ÄÄëÌò¤Î) ¥ëー¤µ¤ó¡× ¡Ê´Ñ¸÷µÒ¡Ë ¡Ö(À²¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð) ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤­